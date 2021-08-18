Новое поколение знаменитых зимних шин Michelin Alpin – максимальный уровень безопасности в любых условиях

Новое поколение шин Michelin Alpin 5 было создано для того, чтобы водитель чувствовал себя в еще большей безопасности в любых условиях. Над разработкой новой резины работали 4 года. В результате четкий направленный протекторный рисунок получил углубленные канавки и инновационные блоки. Благодаря этим элементам шины Michelin Alpin 5 показывают отличные результаты на любом дорожном покрытие – заснеженном, обледеневшем или мокром.

Особенности шин

Автошины Michelin Alpin 5 качественно и быстро отводят снег, слякоть или воду. Это гарантирует надежное сцепление с дорогой и защищает от аквапланирования. На поверхности покрышек расположены ламели, образующие эффект когтя, что гарантирует точное управление и крепкое сцепление шины со снегом.

Стоит отметить и состав резины, из которой изготавливают шины. Ее получают из смеси каучука, кремнезема и подсолнечного масла. Благодаря такому материалу Мишлен сохраняет гибкость и эластичность даже при больших морозах. Также это дополнительный элемент, гарантирующий сцепление с дорожным полотном. Обновленный протекторный рисунок позволяет увеличить проходимость авто.

Резина Michelin Alpin 5, как и предыдущая модель этого бренда, много раз показывала лучшие результаты среди зимних шин известных марок.

Технологии Мишлен

В производстве шин использовали 3 технологии, благодаря которым получилось сделать изделие более качественным, надежным и безопасным:

Технология, используемая для создания четвертого поколения Helio Compound, в которой для сохранения эластичности резины в смесь добавляется кремнезем и подсолнечное масло. Технология Stabili Grip, обеспечивает большую площадь контакта и маневренность. Также самоблокирование ламелей отвечает за сохранение протектора в первоначальном виде. Принцип действия технологии Michelin Total Performance основан на том, что высокое сцепление резины не повышает сопротивление качению. А в некоторых условиях отмечается даже снижение этого показателя.

Использование в разработке всех перечисленных технологий позволило улучшить практически все параметры автошины. Интернет-магазин ИНФОШИНА предлагает только качественные изделия известных производителей, поэтому в ассортименте есть и лучшие зимние шины Мишлен.

Масштаб улучшений существенно выходит за пределы косметических обновлений. За четыре года разработки, у специалистов компании получилось создать продукт совершенно нового уровня качества. Покрышки представлены в широком ассортименте типоразмеров, от 15 до 21 дюйма в диаметре.

Еще одним преимуществом Michelin Alpin 5 является улучшенная курсовая устойчивость. Это характеристика и маневренность вместе с быстрым реагированием на рулевые команды позволяет говорить об отличной управляемости шины.