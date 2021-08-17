Как заключить пари с букмекерской конторой, не рискуя своими деньгами

Букмекерские конторы с целью привлечь клиентов часто идут навстречу новым игрокам и предлагают заключить первое пари без риска потерять деньги. Если выражаться сленгом букмекеров, то они предлагают бездепозитные бонусы, которые можно считать демоверсией работы с букмекером.

Если вы собираетесь делать ставки на спорт в букмекерских конторах, то выбор компании по размеру стартового бонуса не худший критерий. Но перед тем, как им воспользоваться, лучше узнать чуть больше подробностей.

Как получить бонус?

Бездепозитный бонус предоставляется новым игрокам после прохождения процесса регистрации и подтверждения личности. Чаще всего он начисляется он в виде фрибета — купона для ставки на фиксированную сумму. Использовать фрибет можно только для одного пари — разбить на несколько ставок не получится. Сумма фрибета может быть разной, но редко превышает 1000 рублей.

Для получения бездепозитного бонуса в большинстве компаний нужно:

1. Зарегистрироваться на официальном сайте или в приложении (читайте внимательнее условия акции!)

2. Пройти процесс идентификации.

У букмекера могут быть и дополнительные условия. Например, букмекерская компания БЕТСИТИ дарит новым игрокам 500 рублей, но только за регистрацию с промокодом NEW3 и только через мобильное приложение.

Как превратить бездепозитный бонус в реальные деньги?

Сумму фрибета вывести нельзя, но можно заключить на нее пари. В случае победы прибыль от ставки (выигрыш минус размер фрибета) игрок сможет вывести. В случае проигрыша клиент ничего не должен, но фрибет сгорит.

Важный нюанс: чтобы вывести деньги со счета необходимо сначала внести первый депозит. После его поступления клиент БК получает право выводить деньги.

Какие компании дарят новым клиентам бездепозитный бонус?

На российском рынке шесть букмекерских контор готовы предоставить новым клиентам бездепозитный бонус:

Winline — 1000 рублей за регистрацию и верификацию в мобильном приложении.

«Леон» — 1000 рублей за установку приложения Андроид или iOS.

«Лига Ставок» — до 10 000 рублей за регистрацию и верификацию на сайте конторы.

«Олимп» — 500 рублей за верификацию аккаунта.

BETTERY — 1000 рублей за регистрацию и верификацию в мобильном приложении.

Важно: заключайте пари только с легальными букмекерскими конторами, работающими по лицензии. Так ваша персональная и финансовая информация будут под защитой закона.