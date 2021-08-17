Новый Kia Mohave уже в России

С середины августа 2021 года в РФ стартовал предварительный заказ новой версии комфортного внедорожника Kia Mohave. Сколько стоит эта модель и каковы ее технические характеристики? Ответы на эти вопросы можно узнать из представленной статьи.

Особенности модели

Новая модель шестиместного внедорожника получила название — Kia Mohave Premium+. Ориентировочная стоимость базовой модели будет от 4.3 млн. рублей. Желающие приобрести такое авто могут уже сегодня сделать предварительный заказ на сайте https://avilon.ru/brands/kia/ – это официальный дилер компании Киа. Основной отличительной особенностью этой машины стал более высоки уровень комфорта для пассажиров, чем в базовой модели.

Предшественника этой машины – Kia Mohave официальный дилер Avilon успешно продает с ноября 2020 года. Интерес покупателей этой модели связан в первую очередь с высоким уровнем комфорта и возможностей рамного, полноразмерного кроссовера. Так уж повелось, что в нашей стране автомобилисты любят большие и комфортные машины. Сегодня на нашем рынке этот автомобиль представлен в следующих вариантах цветовой отделки салона:

Серый.

Черный.

Коричневый.

Что нового в Kia Mohave Premium+

Как мы уже отмечали выше основное отличие от предшественника — это еще более комфортный салон. По такому пути компания Киа решила пойти изучив мнения покупателей. Значительная честь машин этой модели приобретается бизнесменами и служит в качестве представительского автомобиля. Все кресла имеют трех уровневую вентиляцию и обогрев. В этом автомобиле ретируются по высоте и углу наклона не только передние сидения, а так же сидения второго ряда. Доступ пассажиров к третьему ряду стал намного удобнее, для этого производитель между сидениями второго ряда предусмотрел проход и реализована удобная система складывания. Складываются сидения автоматически с помощью кнопок (расположены на креслах) или пульта управления, который находится в багажнике.

Kia Mohave Premium+ – безопасный автомобиль, по всей его длине расположены боковые подушки безопасности. В машине мощный дизельный двигатель (249 л.с.) и восьми ступенчатая автоматическая коробка передач. Полный привод и раздаточная коробка, оснащенная понижающей передачей, с возможностью блокировки дифференциала на заднем мосту обеспечивает комфортную езду по любому бездорожью.