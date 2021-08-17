Контрактный двигатель — как выбирать правлильно

Когда умирает двигатель, не так важно, как и отчего он взял и навсегда перестал работать. Скорбь эта велика, но не абстрактна, а приземленно конкретна, поскольку всегда измерима в денежном эквиваленте.

И чем быстрее будет найдена замена, тем лучше. Но вряд ли это будет действительно новый двигатель. В подавляющем большинстве случаев речь пойдет о двигателе БУ. А среди запчастевого секонд хэнда наибольшим спросом пользуются контрактные двигатели с машин, не имевших пробега по России. Контрактные запчасти поступают в Россию из разных стран и разными способами. Так японские автозапчасти, что логично, в основном идут из Японии (хотя и не только).

Выбор контрактного двигателя

Очень часто в Интернете можно встретить массу рекомендаций, как выбирать контрактный двигатель — что у него смотреть, куда заглядывать, и что и как у него щупать. Заодно часто рекомендуют присмотреться к продавцу, оценить условия хранения и примерный срок жизни приобретаемого автоагрегата.

Как это часто выглядит. Находится объявление о продаже нужного двигателя. Цена устраивает. И вот поездка для осмотра не месте. В полутемном ангаре на полке, а порой и просто на полу, среди таких же собратьев неизвестного происхождения и возраста лежит ОН. Холодный, железный, молчаливый.

Да, можно заглянуть туда, куда советуют гуру. Можно взять с собой опытного специалиста. Но даже он, осматривая снятый с машины движок, может ошибиться при оценке его пригодности к работе и остаточного ресурса.

А ведь был и всегда есть и еще один способ купить – он же и самый правильный. Это покупка контрактного двигателя, еще не снятого с машины, привезенной из Японии. И тут возникает волшебное слово – автораспил. Это исправная машина, ввезенная в Россию максимально дешевым способом. Она на ходу, и ее можно запустить и протестировать на автостоянке компании, занимающейся ввозом таких машин на запчасти. Такие магазин контрактных автозапчастей обычно называют авторазбор(к)ами. Именно у них в первую очередь стоит искать живой контрактный двигатель.

Если речь идет о запчастях на японские машины, то так уж сложилось исторически, что большая часть авторазборов находится во Владивостоке. И как быть, если вы и ваша Тойота в Воронеже, а движок на машине вы нашли во Владивостоке?

Все очень просто – вы просите менеджера магазина-авторазбора произвести запуск и заснять всю запуска процедуру на видео. Вы увидите внешний вид двигателя под капотом, посмотрите, как легко запустился двигатель, вы услышите его работу в разных режимах и сможете оценить перспективность покупки куда более объективно.

Удаленная проверка двигателя с видеофиксацией – обычная практика авторазборов. Как правило, на их стоянках стоит и ждет своей очереди приличный парк машин, который постоянно пополняется. Живые, доступные для проверки двигатели – не миф. Они есть. Они ждут.