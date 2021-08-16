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АВТОВАЗ возобновил работу в сокращенном режиме

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С 16 августа АВТОВАЗ и предприятие «LADA Ижевск» возобновили свою работу, которая была остановлена на время корпоративного отпуска.

При этом, как стало известно, на заводе в Тольятти происходит не полноценное возобновление производства, что связано с дефицитом комплектующих, который продолжает сказываться на производственных процессах.

АВТОВАЗ возобновил работу в сокращенном режиме. Например, на линии по выпуску Гранты планируется остановка в период с 16 по 20 августа, а линия по производство Niva с 16 по 19 августа будет производить ограниченное количество машин.

Линия, где выпускаются авто на платформе B0, будет работать два дня, а именно 19 и 19 августа. На заводе «LADA Ижевск», производство запущено в обычном режиме. На этой площадке, напомним, выпускаются Vesta и Vesta SW.

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