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Schmid GmbH сделала из Lada Niva электрокар с запасом хода в 300 километров

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Немецкая компания создала свою версию внедорожника Lada Niva, которая полностью может соответствовать европейским экологическим нормам.

Немецкие тюнеры создали пакет оборудования, с которым внедорожник можно превращать в полноценный электрокар, при этом, как отмечается, при желании машина может снова быть с ДВС.

Schmid GmbH решила прорекламировать свой комплект деталей, используя для этого российский внедорожник с ДВС.

Представленный комплект сможет сделать электрокар из любого автомобиля с ДВС, причем двигатель машине при желании можно вернуть обратно.

В Ниве двигатель объемом 1,7 литра убрали, а на его место установили электродвигатель мощностью 85 л.с., который питается от литий-железо-фосфатных батарей емкостью 30 киловатт-часов. Последние могут обеспечить до 300 км запаса хода.

Schmid GmbH сделала из Lada Niva электрокар с запасом хода в 300 километров

В багажнике машины еще появилась розетка на 220 Вольт. Что касается аккумуляторов, то заявлено, что они выдержат 9 тыс. циклов зарядки, а этого хватит на 25 лет.

По подсчетам компании, за счет использования комплекта в Германии автомобилисты смогут сэкономить на топливе до 2 тыс. евро в год.

Сколько стоит такой комплект не сообщается, но известна стоимость электрического внедорожника, которая составила 19 990 евро или 1,7 млн рублей.

Schmid GmbH сделала из Lada Niva электрокар с запасом хода в 300 километров Schmid GmbH сделала из Lada Niva электрокар с запасом хода в 300 километров Schmid GmbH сделала из Lada Niva электрокар с запасом хода в 300 километров Schmid GmbH сделала из Lada Niva электрокар с запасом хода в 300 километров Schmid GmbH сделала из Lada Niva электрокар с запасом хода в 300 километров

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