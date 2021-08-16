Стартовали российские продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460

Lexus GX 460 в России получил обновление и новые ценники, которые накануне были объявлены производителем.

Российский офис марки Lexus официально объявил о старте продаж обновленной версии модели Lexus GX 460, который доступен для покупки по цене от 5 895 000 рублей.

В отличие от предшественника внедорожник имеет мультимедийную систему, получившую поддержку Apple CarPlay и Android Auto с сервисами»Яндекс.Карты» и «Навигатор».

Экран мультимедиа имеет диагональ 10 дюймов. Среди прочих изменений в салоне стоит отметить наличие нового блока управления климатом.

Что касается самого оформления салона, то в нем, как и ранее, используется натуральная кожа и декоративные элементы, выполненные в стиле черного дерева с лазерной гравировкой.

Моторная гамма осталась без изменений и по-прежнему представлена 4,6-литровым 296-сильным агрегатом с показателем крутящего момента 438 Нм. В качестве трансмиссии используется 6-скоростная автоматическая КП. Система привода доступна на все колеса.