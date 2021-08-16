Главная » Новости

Стартовали российские продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Lexus GX 460 в России получил обновление и новые ценники, которые накануне были объявлены производителем.

Российский офис марки Lexus официально объявил о старте продаж обновленной версии модели Lexus GX 460, который доступен для покупки по цене от 5 895 000 рублей.

В отличие от предшественника внедорожник имеет мультимедийную систему, получившую поддержку Apple CarPlay и Android Auto с сервисами»Яндекс.Карты» и «Навигатор».

Экран мультимедиа имеет диагональ 10 дюймов. Среди прочих изменений в салоне стоит отметить наличие нового блока управления климатом.

Стартовали российские продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460

Что касается самого оформления салона, то в нем, как и ранее, используется натуральная кожа и декоративные элементы, выполненные в стиле черного дерева с лазерной гравировкой.

Моторная гамма осталась без изменений и по-прежнему представлена 4,6-литровым 296-сильным агрегатом с показателем крутящего момента 438 Нм. В качестве трансмиссии используется 6-скоростная автоматическая КП. Система привода доступна на все колеса.

Стартовали российские продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 Стартовали российские продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460

lexus Lexus GX 460
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика