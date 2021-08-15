Главные преимущества получения займа под залог авто

Крупная сумма денег может потребоваться любому человеку и в подобной ситуации наличие автомобиля можно назвать главным преимуществом. Именно под залог транспортного средства с правом вождения или без него можно получить кредит в микрокредитной организации. Такое решение актуально для тех, кто не имеет возможности или времени кредитоваться в банке.

Отдельные МКК специализируются конкретно на выдаче займов под залог транспортных средств. В качестве последних могут выступать автомобили, спецтехника, мотоциклы и даже гидротехника. Требования к потенциальному заемщику предъявляются нехитрые: он должен предоставить авто в исправном состоянии без каких-либо обременений, возраст заемщика может варьироваться от 18 до 65 лет. Он должен являться непосредственным владельцем транспортного средства. Как правило, микрокредитная организация предоставляет займ, составляющий от 30 до 70% от рыночной стоимости. Получить деньги под залог авто возможно после проверки всей документации и оценки транспортного средства. Процентная ставка назначается в зависимости от стоимости, срока эксплуатации и состояния машины, а также сроков кредитования и востребованности конкретного авто на рынке.

Микрокредитные организации сегодня готовы предложить услуги в виде обычного кредита под залог транспортного средства либо кредитование с сохранением права управления. Тот, кто оставляет свой транспорт, как залог, может не переживать о его сохранности — все мероприятия для её обеспечения компания берет на себя. Машину отправляют на охраняемую стоянку, где она находится на протяжении всего срока кредитования.

Почему многие выбирают кредит без права вождения

В первую очередь, стоит отметить цену такого кредита. Если автомобиль стоит на парковке на подобных условиях, то процент снижается в разы. Это особенно актуально для тех, кто нуждается во внушительной сумме — разница в этом случае может сыграть существенную роль, что демонстрирует практика уфимской микрокредитной компании «ФинКарс»

Помимо этого, такое решение позволяет не переживать о целостности транспортного средства, так как в случае, когда право на управлении сохраняется, достаточно автовладельцу попасть в ДТП или столкнуться с серьезной поломкой авто для того, чтобы помимо выплат по кредиту ему пришлось б вкладываться в дорогостоящий ремонт.

Уровень ответственности в этом случае также имеет значение. Если по каким-то причинам у заемщика не получается своевременно погасить кредит, напоминать ему об этом будут только сотрудники микрокредитной компании. Право вождения подразумевает подключение правоохранительных органов, которые должны по закону убедиться в том, что МКК сотрудничает не с мошенником.

На какие моменты стоит обратить внимание

Важно понимать, что деньги под залог автомобиля — решение довольно ответственное. Перед тем как получить подобный кредит, следует обратить внимание на определенные тонкости. В первую очередь, перед подписанием договора нужно внимательно ознакомиться с условиями кредитования. Естественно, что обращаться можно только в те организации, которые уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Никогда не нужно стесняться требовать свидетельство о госрегистрации микрокредитной организации, зная сведения о которой, можно проверить, насколько легально она работает. Только соблюдая перечисленные условия, можно гарантировать все преимущества подобного сотрудничества: