Внедорожники Cadillac подорожали в России на 80 тысяч рублей

Автопроизводитель в августе пересмотрел стоимость своих внедорожников в большую сторону.

Модели XT4, XT5 и ХТ6 продаются на 1,6-2,4% дороже, чем ранее, что в денежном выражении составило 80 тыс. рублей.

По данным сайта «Цена Авто», прежние прайсы остались прежними только для внедорожника Escalade, вышедшего в новом поколении на российский рынок недавно.

Изменение цен на предыдущее поколение зафиксировано не было.

Стоит отметить, что предыдущее удорожание машин американской марки было в июне, когда эти же автомобили стали продаваться на 70-150 тыс. рублей дороже.