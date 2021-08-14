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Внедорожники Cadillac подорожали в России на 80 тысяч рублей

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Автопроизводитель в августе пересмотрел стоимость своих внедорожников в большую сторону.
Модели XT4, XT5 и ХТ6 продаются на 1,6-2,4% дороже, чем ранее, что в денежном выражении составило 80 тыс. рублей.

По данным сайта «Цена Авто», прежние прайсы остались прежними только для внедорожника Escalade, вышедшего в новом поколении на российский рынок недавно.

Изменение цен на предыдущее поколение зафиксировано не было.

Стоит отметить, что предыдущее удорожание машин американской марки было в июне, когда эти же автомобили стали продаваться на 70-150 тыс. рублей дороже.

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