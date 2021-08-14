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Chevrolet повысил цены на два своих автомобиля в России на 10-49 тыс. рублей

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Марка Chevrolet пересмотрела стоимость своих автомобилей на российском рынке в большую сторону.
В частности, как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», в стране подорожали модели Cobalt и Traverse, тогда как ценники на Nexia, Spark и Tahoe остались прежними.

Седан Cobalt теперь продается по цене на 10 тыс. рублей дороже, а внедорожник Traverse во всех комплектациях подорожал на 49 тыс. рублей.

Последнее изменение прайсов для этих моделей происходило в начале лета, когда седан прибавил в цене 16-37 тыс. рублей, а внедорожник – 40 тыс. рублей.

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