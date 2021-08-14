Компания Mitsubishi в августе пересмотрела стоимость почти всех своих автомобилей.

Автомобили Mitsubishi прибавили в цене в России до 100 тысяч рублей или 0,4-3,4% в зависимости от модели и комплектации.

Кроссовер Eclipse Cross теперь продается по цене на 20 тыс. рублей дороже и его минимальная цена составляет 2 433 000 рублей.

На 10-40 тыс. рублей стал дороже Outlander, предлагаемый за 1 899 000 рублей минимум. Также подорожали и все комплектации внедорожника Pajero Sport.

Теперь все версии, кроме базовой, продаются на 80 тыс. рублей дороже. Больше всех прибавил в цене пикап L200 – 70-100 тыс. рублей. Его дилеры продают по цене от 2 569 000 до 3 285 000 рублей.