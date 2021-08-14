Главная » Новости

Audi показала необычный электрический концепт-кар Skysphere

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Новинка представляет собой кабриолет с уникальной особенностью, который, как заявили в компании, серийной версии не получит.

Однако, некоторые решения, продемонстрированные в модели в будущем появятся в других серийных машинах.

Итак, Audi показала необычный электрический концепт-кар Skysphere, в котором можно менять длину колесной базы.

В автомобиле реализовали сложный механизм с электродвигателями, позволяющий менять расстояние между ступицами на 250 мм.

Audi показала необычный электрический концепт-кар Skysphere

В обычном положении Skysphere будет компактным и более управляемым, а с удлиненной базой машина превращается в комфортную машину, которой можно не управлять благодаря системе автопилота четвертого уровня.

В обычном состоянии длина кабриолета составляет 4 940 мм, а в удлиненном – 5 190 мм. Еще стоит отметить в новинке переднюю и заднюю часть, где использовали огромное количество светодиодов, способных к тому же работать сегментарно.

Audi показала необычный электрический концепт-кар Skysphere

Машина получила и 23-дюймовые колесные диски с резиной 285/30, что также можно назвать особенностью. Что касается силовой установки, то заявлено, что в концепте установлена 635-сильная установка с крутящим моментом 750 Нм. На одной зарядке Skysphere сможет проехать около 500 км.

Audi показала необычный электрический концепт-кар Skysphere
audi Audi Skysphere
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика