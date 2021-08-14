Это следует из отчета Ассоциации Европейского бизнеса за прошлый месяц, где говорится, что марка Mitsubishi продала 2 250 новых автомобилей.

Этот результат в сравнении с июлем 2020 года оказался выше на 3%. За период с начала года бренд в России продал 14 422 авто, что на 4% больше.

Mitsubishi Outlander в прошлом месяце остался самым продаваемым автомобилем компании в нашей стране. Более того кроссовер Mitsubishi Outlander в июле 2021 года вошел в ТОП-25 бестселлеров в РФ с показателем 1 403 проданных экземпляра, что на 22% больше, чем годом ранее.

Между тем, стоит отметить, что в июле дилеры начали продавать кроссовер 2021 модельного года, который продается по цене от 1 889 000 рублей.