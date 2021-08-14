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Автомобилистам в РФ перечислили 5 способов спасти вариатор от перегрева в жару

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Эксперты в России рассказали, как можно предотвратить возможный дорогостоящий ремонт трансмиссии из-за перегрева.
В частности, специалисты портала «АвтоВзгляд», перечислили способы, которые помогут не допустить перегрева вариатора в жару.

Одним из них оказался перевод рычага в «Паркинг» (P) всегда при остановке на светофоре, когда она длится более двух минут.

Благодаря этому рабочая жидкость в вариаторе не перегреется из-за того, что гидротрансформатор сможет свободно вращаться.

Еще одним способом является снижение температурной нагрузки в подкапотном пространстве, возникающей при использовании нештатной композитной или стальной защиты.

Эксперты говорят, что в жару лучше такую защиту снять, что позволит снизить температуру в подкапотном пространстве.

Еще нужно следить за чистотой радиатора интеркулера, на котором может быть много грязи, а из-за этого в жару при сильной нагрузке может возникнуть перегрев вариатора.

Не лишним назвали использование дополнительного радиатора охлаждения. Еще одним способом назвали простую смену стиля вождения, исключив пробуксовки, резкие старты и другие вещи, способные нести повышенную нагрузку.

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