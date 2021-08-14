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Volkswagen в Бразилии стал продавать хэтчбек Fox без мультимедийной системы

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Автопроизводители во всем мире стараются любыми доступными способами минимизировать потери из-за мирового дефицита полупроводниковой продукции.
Ранее сообщалось, что многие компании временно останавливают производство, а недавно о скором простое заявили Nissan и Volvo.

Проблемы затрагивают и Volkswagen, она в Бразилии решилась на выпуск хэтчбека Fox, в комплектации которого отсутствует мультимедийная система.

Более того, для автомобиля даже не предлагается обычная магнитола, но и автомобиль в такой версии стоит дешевле других комплектаций.

С другой стороны, этот хэтчбек скоро будет снят с производства, поэтому автопроизводитель предлагается для него только проводку и динамики в дверях, тогда как магнитолу предлагается позднее установить самостоятельно.

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