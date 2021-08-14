Автомобилисты в РФ перечислили самые ненадежные в 2021 году автомобили

В России был проведен опрос среди автомобилистов, целью которого было выяснить, какие автомобили чаще всего доставляли проблем своим владельцам.

Опрос был проведен экспертами сервиса «Авито Авто», которые выяснили, что чаше всего ломаются автомобили китайских (40%) и российских марок (65%).

Французские машины оказались на третьей строчке антирейтинга, их ненадежными назвали 10% опрошенных.

Еще 8% отметили проблемными корейские авто. Большая часть респондентов, а именно 48% заявили, что сталкивались с поломками в машинах один раз в год, 27% — до трех раз в год, а еще 12% — более 4 раз в год. Еще в исследовании привели показатели затрат на ремонт.

Так, в среднем треть респондентов тратит ежегодно на ремонт 10-20 тыс. рублей. 26% водителей заявили о показателе 20-40 тыс. рублей, 16% — более 40 тыс. рублей и 20% — менее 10 тыс. рублей.

Автомобилисты считают, что на надежность машин влияет регулярное ТО, но при этом 38% автомобилистов уверены, что в целом с иномаркой будет меньше проблем с отечественными легковушками.