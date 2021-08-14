Toyota предлагает фермерам покупать автомобили за кукурузу, сою и бобы

В японской компании активно продвигают программу под названием «Barter», которая уже работает в девяти бразильских штатах.

В рамках этой программы, автопроизводитель предлагает фермерам покупать автомобили за натуральные продукты, в числе которых кукуруза и бобы.

Пока программа является пилотной, но в Toyota уверены, что она может стать масштабной.

Как отметили в руководстве бренда, они рады, что смогли предложить уникальную программу, которая может помочь представителям бизнеса сделать свою мечту реальной, ведь для многих, например, пикап Hilux является машиной мечты.

По статистике, 16% из всех клиентов марки в 9 бразильских штатах приходится именно на представителей аграрного бизнеса.

В рамках новой программы предлагается приобрести Toyota Hilux, Fortuner или Corolla Cross за мешок бобовых, сои или зерна, который выкупают за рыночную стоимость.