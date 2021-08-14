УАЗ не планирует выпускать на рынок гибридные автомобили

По крайней мере в планах на ближайщие годы выпуск таких автомобилей отсутствует несмотря на то, что в 2020-2021 года планировалось выпустить первый гибрид.

Первым гибридным автомобилем должен был стать «Профи», показанный в качестве прототипа еще в 2018 году.

Однако, оказалось, что выпуск гибридных автомобилей УАЗ не планирует в ближайшие годы. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщила «Российская газета».

Отмечается, что несмотря на такое заявление, полностью отказываться от разработки гибридов в перспективе УАЗ не планирует, однако пока для УАЗа актуальны в России модели с бензиновыми или газо-бензиновыми агрегатами.