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УАЗ не планирует выпускать на рынок гибридные автомобили

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По крайней мере в планах на ближайщие годы выпуск таких автомобилей отсутствует несмотря на то, что в 2020-2021 года планировалось выпустить первый гибрид.
Первым гибридным автомобилем должен был стать «Профи», показанный в качестве прототипа еще в 2018 году.

Однако, оказалось, что выпуск гибридных автомобилей УАЗ не планирует в ближайшие годы. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщила «Российская газета».

Отмечается, что несмотря на такое заявление, полностью отказываться от разработки гибридов в перспективе УАЗ не планирует, однако пока для УАЗа актуальны в России модели с бензиновыми или газо-бензиновыми агрегатами.

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