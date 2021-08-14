Компания Hyundai решила не обновлять Sonata из-за провальных продаж

Оказалось, что в компании Hyundai не намерены создавать обновление для актуального поколения модели Hyundai Sonata, и признали, что эта генерация автомобиля оказалась провальной.

Продажи восьмого поколения Hyundai Sonata провальные, ведь даже более дорогой Grandeur продается значительно лучше.

Только на домашнем рынке Sonata был продан в количестве 4 053 ед, что на 35% меньше. Небольшое обновление модель получила весной этого года, но результаты продаж не улучшились.

В результате автопроизводитель принял решение не обновлять актуальную версию автомобиля, но вместо этого бросить все силы для создания следующего поколения.

По предварительным данным, девятая генерация Hyundai Sonata выйдет в 2023 году.