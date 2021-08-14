Инженеры в Киргизии разработали бюджетный электрический грузовик Kami Nimble

Электрический грузовик создан собственными силами «Ками Моторс» из Киргизии. Компания планирует до конца года начать продажи электрокара, а в начале следующего года привезти новинку в Казахстан, а в дальнейшем он может появиться на российском рынке.

Модель под названием Kami Nimble создана на базе пространственной рамы, на которую установили кабину и кузов.

Длина грузовика составляет 4 240 мм, ширина — 1 600 мм, высота — 1980 мм. Размер колесной базы равен 2 492 мм.

Размер самого кузова 2700 на 1600 мм. Грузоподъёмность составляет всего 700 кг, и на одном заряде Kami Nimble может проехать до 110 км.

Отмечается, что шасси грузовика на 95% унифицировано с автомобилями марки Lada, только в движение электрокар приводится асинхронным двигателем Shinegle мощностью 20 л.с., а питает двигатель литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея ёмкостью 100 ампер-часов.

В Киргизии Kami Nimble будет стоить в пересчете 520 тыс. рублей.