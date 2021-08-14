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Китайский кроссовер FAW Bestune T77 появится в РФ до конца 2021 года

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До конца года на российском рынке появится новый китайский кроссовер Bestune T77 от компании FAW.

В планах автопроизводителя начать продажи среднеразмерного «паркетника» до конца 2021 года.

Осенью модель должна в РФ пройти все сертификации, и сразу после этого кроссовер появится в дилерских центрах.

Bestune T77 в модельном ряду компании располагается между Х40 и Х80, длина кроссовера составляет 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колёсная база автомобиля — 2700 мм.

В РФ Bestune T77 будет предлагать с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором. Трансмиссия будет доступна шестиступенчатая механическая или 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Цены и комплектации на кроссовер объявят ближе к старту продаж.

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