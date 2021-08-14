Chevrolet анонсировала новый электрический пикап Silverado на базе нового Hummer

General Motors видеотизером анонсировал новый электрический пикап Chevrolet Silverado с поворачивающимися задними колесами.

Такие решение уже можно встретить на GMC Hummer EV, причем новый пикап на электрической тяге будет создан именно на базе этой модели.

На видео показали только работу шасси с поворачивающимися задними колесами, которые могут вращаться в разные стороны под небольшим углом, но этого достаточно, чтобы повысить манёвренность большого автомобиля.

Ожидается, что в электрическом Silverado добавят режим Crab Mode, который позволяет все четыре колеса выставить под одним углом и заставить двигаться автомобиль по диагонали.

«Зеленый» Chevrolet Silverado будет создан на платформе Ultium. Она уже лежит в основе GMC Hummer EV и этот внедорожник в топовой комплектации выдает 1000 л.с.

