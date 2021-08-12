Оборудование для СТО

Качество оказываемых услуг и коммерческая эффективность автосервиса главным образом зависят от его технического оснащения. Для профессионального обслуживания авто необходимо специальное оборудование, позволяющее выполнять все работы оперативно и правильно.

Главные требования, предъявляемые к оборудованию для СТО

Любое оборудование для станции технического обслуживания должно обладать функциональностью, высокой надежностью и защитой от грязи, воды, масла, бензина, лакокрасочных составов. Другие важнейшие требования, предъявляемые к такому оборудованию, заключаются в удобстве использования и способности переносить интенсивные нагрузки. Поэтому при выборе необходимо учитывать технические параметры, мощность, размеры и их соответствие площади помещения СТО, а также репутацию изготовителя оборудования. Большое значение имеет соответствие оборудования особенностям деятельности СТО и характеру предоставляемых услуг.

Основные виды оборудования для СТО

В интернет-магазине Profline можно прибрести все для СТО, включая следующие виды оборудования:

Гидравлическое. Оно используется для поднятия автомобилей, проведения диагностики и выполнения ремонта, существенно упрощая тяжелую работу и повышая производительность труда. При выборе гидравлики главным критерием служат типы обслуживаемых транспортных средств.

Компрессорное. Оно работает за счет сжатого воздуха и применяется для выполнения монтажных и демонтажных работ, очистки труднодоступных мест от пыли и грязи, а также для накачки шин.

Кузовное. Такое оборудование нужно для исправления деформированного кузова, замены его элементов, проведения косметического ремонта.

Подъемное. Все диагностические ремонтные работы в автомастерской предусматривают подъем машины на определенную высоту. Хорошие подъемники существенно упрощают и ускоряют техническое обслуживание.

Диагностическое. Это оборудование дает возможность точно и оперативно выявить причину неисправности авто, после чего быстро ее устранить. Без диагностической техники обнаружить серьезную поломку невозможно.

Покрасочное. Восстановление покрытия автомобиля выполняется методом распыления с применением пневматических систем, функционирующих под давлением.

При подборе оборудования для оснащения СТО решающую роль играет его долговечность и надежность. По этой причине необходимо покупать данную технику у проверенных продавцов с хорошей репутацией.