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Парктроники для автомобилей

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Парковочные радары для автомобилей, также называемые парктрониками, представляют собой устройства, которые оказывают водителям помощь во время парковки. Существуют разные модели таких устройств, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.

Разновидности парктроников

Все существующие парковочные радары, выбрать которые можно на сайте, делятся на следующие разновидности:

  • Ультразвуковые. Этот вид парктроников получил наибольшее распространение. Такие устройства функционируют за счет сканирования окружающего пространства ультразвуком. Они способны определить размеры и местонахождение препятствия.
  • Электромагнитные (ленточные). Данный тип парковочных радаров формирует электромагнитное поле, позволяющее определить наличие препятствий поблизости. Такие устройства выглядят как металлизированные ленты, прикрепляемые к задней стороне багажника или бампера. Они незаметны с внешней стороны и не нуждаются в высверливании отверстий в бампере. Минимальное расстояние, на котором ленточный парковочный радар способен определить наличие помехи, составляет 5 сантиметров, тогда как для ультразвукового радара этот показатель равен 20 сантиметрам. Вдобавок на него не влияет грязь. Однако на электромагнитный парктроник могут оказать влияние другие приборы, излучающие электромагнитные волны. К тому же он не способен установить местонахождение и размеры препятствия.
  • Беспроводные. Такие парковочные радары передают радиосигнал на блок управления. Удобство данной технологии заключается в отсутствии необходимости прокладывать кабель от каждого датчика. Именно этим обусловлена ее растущая популярность.

Методы монтажа парктроников

Наиболее надежный способ установки сенсоров парковочных радаров заключается в их размещении в отверстиях, высверленных в бамперах авто. Рекомендуемое расстояние между отверстиями составляет около 30 сантиметров. Затем сенсоры закрепляются и присоединяются проводами к индикатору и блоку управления. Другой способ установки заключается в приклеивании датчиков к поверхности бампера. Его недостаток выражается в не слишком эстетичном виде. Кроме того, при тряске или мытье бамперов датчики могут отклеиться. Преимущества данного метода состоят в его простоте и дешевизне.

Таким образом, парктроники для авто представляют собой очень полезные приспособления. Они помогают парковаться без проблем даже водителям с небольшим стажем.

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