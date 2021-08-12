Парктроники для автомобилей

Парковочные радары для автомобилей, также называемые парктрониками, представляют собой устройства, которые оказывают водителям помощь во время парковки. Существуют разные модели таких устройств, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.

Разновидности парктроников

Все существующие парковочные радары, выбрать которые можно на сайте, делятся на следующие разновидности:

Ультразвуковые. Этот вид парктроников получил наибольшее распространение. Такие устройства функционируют за счет сканирования окружающего пространства ультразвуком. Они способны определить размеры и местонахождение препятствия.

Электромагнитные (ленточные). Данный тип парковочных радаров формирует электромагнитное поле, позволяющее определить наличие препятствий поблизости. Такие устройства выглядят как металлизированные ленты, прикрепляемые к задней стороне багажника или бампера. Они незаметны с внешней стороны и не нуждаются в высверливании отверстий в бампере. Минимальное расстояние, на котором ленточный парковочный радар способен определить наличие помехи, составляет 5 сантиметров, тогда как для ультразвукового радара этот показатель равен 20 сантиметрам. Вдобавок на него не влияет грязь. Однако на электромагнитный парктроник могут оказать влияние другие приборы, излучающие электромагнитные волны. К тому же он не способен установить местонахождение и размеры препятствия.

Беспроводные. Такие парковочные радары передают радиосигнал на блок управления. Удобство данной технологии заключается в отсутствии необходимости прокладывать кабель от каждого датчика. Именно этим обусловлена ее растущая популярность.

Методы монтажа парктроников

Наиболее надежный способ установки сенсоров парковочных радаров заключается в их размещении в отверстиях, высверленных в бамперах авто. Рекомендуемое расстояние между отверстиями составляет около 30 сантиметров. Затем сенсоры закрепляются и присоединяются проводами к индикатору и блоку управления. Другой способ установки заключается в приклеивании датчиков к поверхности бампера. Его недостаток выражается в не слишком эстетичном виде. Кроме того, при тряске или мытье бамперов датчики могут отклеиться. Преимущества данного метода состоят в его простоте и дешевизне.

Таким образом, парктроники для авто представляют собой очень полезные приспособления. Они помогают парковаться без проблем даже водителям с небольшим стажем.