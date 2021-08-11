Озвучены самые продаваемые японские авто в РФ в первом полугодии 2021 года

Рейтинг был подготовлен на основании данных АЕБ по продажам за шесть месяцев этого года.

В рейтинге самых продаваемых японских автомобилей в РФ в первом полугодии 2021 года на первом месте оказался кроссовер Toyota RAV4.

Его продажи в стране составили 21 900 экземпляров. На второй строчке, среди вошедших в общих рейтинг японских моделей, оказалась еще одна модель Тойоты и это Camry.

Он был продан в количестве 18 021 экземпляра. Следующим в списке числится Nissan Qashqai с показателем 11 201 экземпляр, а еще в общий рейтинг российских бестселлеров попала Mazda CX-5, реализованная в количестве 10 910 единиц.