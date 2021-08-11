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Kia предложила россиянам шестиместную версию внедорожника Kia Mohave

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Новая для российского рынка модификация будет доступна только в максимальной комплектации, а стоимость ее составит 4 299 900 рублей.
Kia предложила россиянам шестиместную версию внедорожника Kia Mohave с раздельными сидениями на втором ряду и посадочной формулой 2+2+2.

Сборка такого варианта также осуществляется на предприятии в Калининграде.

В движение внедорожник приводится 249-сильным двигателем, работающим с 6-скоростной автоматической КП и полноприводной системой.

Kia предложила россиянам шестиместную версию внедорожника Kia Mohave

На разгон автомобилю потребуется 8,7 секунды до первой сотни, а заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 9,9 литра на 100 км пути.

Шестиместная модификация Kia Mohave доступна только в топовой комплектации, а ее цветовая гамма представлена черным Satin Black, светло-коричневым Saddle Brown или светло-серым Light Grey вариантами.

Kia предложила россиянам шестиместную версию внедорожника Kia Mohave Kia предложила россиянам шестиместную версию внедорожника Kia Mohave

kia KIA Mohave
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