Главная » Новости

Конкурент «ГАЗели» от КамАЗа: названы сроки выхода

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Прототип нового грузового автомобиля КамАЗ показал еще в начале лета, при этом какие-либо подробности пока официально не раскрываются.
Однако, стало известно, когда конкурента «ГАЗели» планируют показать в серийном исполнении и когда он поступит в продажу.

Так, конкурент «ГАЗели» от КамАЗа, получивший название «Компас», планируют показать в следующем месяце на выставке «Comtrans-2021» в Москве.

В сентябре, как сообщается, планируется и начать его продажи. Вероятно, пока речь идет о начале приема предзаказов на малотоннажный грузовик.

В линейке модели будет представлено несколько моделей, в числе которых конкуренты Газели, «Валдаю Next» и «ГАЗону Next». Автомобили в зависимости от модификации получат массу 12, 8, 5 и 3,5 тонны. Все «Компасы» создаются с бескапотной кабиной и рамой с лонжеронами прямого профиля.

Также есть данные, что кабина в Компасах будет от грузовиков JAC N-Series, причем сами кабины планируют начать выпускать в России.

Что касается двигателей, то в машинах 8 и 12 тонн это будут турбированные дизельные моторы Cummins ISBe объёмом 4,5 и 6,7 литра.

Модель массовой 3,5 и 5 тонн вероятно получат 2,8-литроввый двигатель Cummins ISF. В планах КамАЗа устанавливать в машины электрические установки и систему автопилота.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ООО «АВТОДОР-МОТОРС» (@avtodor_motors)

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика