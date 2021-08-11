Конкурент «ГАЗели» от КамАЗа: названы сроки выхода

Прототип нового грузового автомобиля КамАЗ показал еще в начале лета, при этом какие-либо подробности пока официально не раскрываются.

Однако, стало известно, когда конкурента «ГАЗели» планируют показать в серийном исполнении и когда он поступит в продажу.

Так, конкурент «ГАЗели» от КамАЗа, получивший название «Компас», планируют показать в следующем месяце на выставке «Comtrans-2021» в Москве.

В сентябре, как сообщается, планируется и начать его продажи. Вероятно, пока речь идет о начале приема предзаказов на малотоннажный грузовик.

В линейке модели будет представлено несколько моделей, в числе которых конкуренты Газели, «Валдаю Next» и «ГАЗону Next». Автомобили в зависимости от модификации получат массу 12, 8, 5 и 3,5 тонны. Все «Компасы» создаются с бескапотной кабиной и рамой с лонжеронами прямого профиля.

Также есть данные, что кабина в Компасах будет от грузовиков JAC N-Series, причем сами кабины планируют начать выпускать в России.

Что касается двигателей, то в машинах 8 и 12 тонн это будут турбированные дизельные моторы Cummins ISBe объёмом 4,5 и 6,7 литра.

Модель массовой 3,5 и 5 тонн вероятно получат 2,8-литроввый двигатель Cummins ISF. В планах КамАЗа устанавливать в машины электрические установки и систему автопилота.