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Выпущенные с 1 сентября автомобили BMW в России подорожают на 1,8%

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О повышении цен на автомобили сообщила пресс-служба марки в России.
В сообщении говорится, что автомобили компании BMW станут дороже в среднем на 1,8%, при этом было отмечено, что ценники вырастут у моделей, выпущенные с 1 сентября 2021 года.

Кроме этого, с измененными прайсам планируется корректировка доступных линий исполнения отдельных автомобилей.

Наряду с этим сообщается, что цены сохраняются на импортируемые машины, выпущенные в сентябре, только для подтверждённых клиентских заказов.

Однако это не касается кроссоверов BMW X5 и BMW X6, выпущенных как за границей, так и в России.

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