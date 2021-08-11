Выпущенные с 1 сентября автомобили BMW в России подорожают на 1,8%

О повышении цен на автомобили сообщила пресс-служба марки в России.

В сообщении говорится, что автомобили компании BMW станут дороже в среднем на 1,8%, при этом было отмечено, что ценники вырастут у моделей, выпущенные с 1 сентября 2021 года.

Кроме этого, с измененными прайсам планируется корректировка доступных линий исполнения отдельных автомобилей.

Наряду с этим сообщается, что цены сохраняются на импортируемые машины, выпущенные в сентябре, только для подтверждённых клиентских заказов.

Однако это не касается кроссоверов BMW X5 и BMW X6, выпущенных как за границей, так и в России.