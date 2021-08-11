Компания Lamborghini анонсировала современную версию суперкара Countach 1971 года

В честь 50-летия модели автопроизводитель решил выпустить новую модификацию, которая и бала анонсирована официально.

Как сообщили в компании, планируется скорая презентация современного варианта суперкара Countach 1971 года.

Новинка будет иметь обозначение Countach LPI 800-4, а в нем есть отсылка на продольно расположенный двигатель с гибридной составляющей, мощность и полноприводную систему.

Пока известно, что силовая установка будет иметь мощность 800 лошадиных сил. Другие подробности, в том числе и дата презентации, не раскрываются.

При этом известно, что премьера модели состоится в этом году.