Аналитики в России подготовили отчет по продажам премиальных автомобилей на российском рынке за шесть месяцев этого года и назвали самые востребованные модели.

В результате был составлен ТОП-10 премиальных автомобилей в РФ за первое полугодие 2021 года.

В отчетный период россияне купили 84,5 тыс. новых авто премиального сегмента, а этот результат оказался на 41% выше, чем за аналогичный период с 2020 года.

Лидером по продажам стал кроссовер Lexus RX, проданный в количестве 4 968 штук, который занял 6% доли в сегменте.

На второй строчке расположился немецкий Mercedes Benz GLE с показателем 4 954 проданных экземпляра. Третий результат показал Mercedes-Benz E-Class (4 312 шт.), а четвертое, пятое и шестое место в списке оказалось за BMW 5, X5 и X6.

Дилеры продали 3 341, 3 210 и 3041 единиц таких моделей соответственно, пишет агентство «Автостат». В ТОП-10 еще вошли следующие автомобили:

Mercedes Benz GLS (2 679 ед.),

BMW X3 (2 616 ед.),

BMW 3 (2 445 ед.),

Mercedes-Benz GLC (2 438 ед.).