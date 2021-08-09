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Концерн Volkswagen выпустит несколько бюджетных электромобилей

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Журналистам стали известны планы немецкого концерна по выпуску новых моделей электрокаров под разными брендами, входящими в его состав.

Как выяснил портал Automotive News, концерн Volkswagen выпустит несколько бюджетных электромобилей, а такие планы назвали «точкой входа».

Среди новых недорогих моделей с электрической установкой будут модели под брендом Volkswagen, а именно хэтчбек ID.1 и пятидверная модель ID.2.

Под брендом Seat выйдет электрокар Acandra, а у марки Skoda появится новинка Elroq, которая будет представлять собой субкомпактную модель, а выйдет она в 2024 году.

Стоимость таких моделей будет около 16 500 долларов.

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