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Предприятие «Мазда Соллерс» возобновило работу после летних каникул

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Предприятие компании Mazda во Владивостоке также останавливало свою работу, как и заводы других компаний.

Предприятие «Мазда Соллерс» возобновило работу после летних каникул, которые длились в период с 26 июля по 8 августа.

В этот период на производственной площадке были проведены работы по ремонту и обслуживанию оборудования, а сотрудники уходили в отпуск. «Мазда Соллерс» заработало в прежнем режиме, а точнее завод продолжает работать пять дней в неделю в две смены.

В первом полугодии завод выпустил 11 579 автомобилей моделей Mazda CX-5, Mazda CX-9, Mazda CX-30 и Mazda 6.

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