Китайская компания пересмотрела прайсы для трех своих крсосоверов в августе этого года.

Об изменениях цен у кроссоверов F7 и F7x, а также внедорожника H9 в ходе мониторинга стало известно сайту «Цена Авто».

По их информации, Haval подняла цены на три автомобиля в России в августе 2021 года на 0,9-1,9% в зависимости от модели и комплектации.

Например, кроссовер Haval F7 стал дороже на 1,5-1,9%, а купеобразная версия модели стала дороже на 1,4-1,9%. Что касается Haval H9, то он подорожал на 0,9-1,1%.