Российский офис китайской компании опубликовал короткий пресс-релиз, в котором анонсирует новинки для нашего рынка.

Как стало известно, китайская марка CheryExeed в РФ в 2021 году представит два новых кроссовера, которые дополнят уже представленный TXL.

Новинками станут компактный кроссовер LX и полнрразмерный VX. Точные сроки выхода новых моделей пока не названы, но случится это до конца года.

Оснащение кроссоверов не раскрывается, но известно, что большой VX создавался на платформе M3X, а ее разработкой автопроизводитель занимался совместно с немецкой компанией Benteler.

Эта платформа предусматривает возможность использования полноприводной системы. Габариты автомобиля следующие: 4970/1940/1788 мм, колесная база – 2 900 мм.

Компактный кроссовер LX имеет платформу T1X, которая является переднеприводной. Размеры этого кроссовера составляют: 4533/1848/1690 мм, колесная база равна 2 650 мм.