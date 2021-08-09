Премиальная марка официально объявила стоимость и комплектации на компактный кроссовер GV70 для российского рынка.

В нашей стране новинка будет предлагаться в пяти комплектациях с моторной гаммой, в составе которой будет три силовых установки.

Genesis оценил новый кроссовер Genesis GV70 в России от 4 150 000 рублей за комплектацию Elegance, в которой уже предлагают десять подушек безопасности, виртуальную панель приборов, климат-контроль на две зоны, мультимединую систему с 14,5-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а также колесные диски на 19 дюймов.

Кроме этого, в списке оборудования есть множество систем безопасности и помощи водителю. В начальной комплектации можно заказать кроссовер с дизельным 2,2-литровым 199-сильным и бензиновым 2,5-литровым агрегатом мощностью 249 л.с.

В исполнении GV70 Sport предложат уже бензиновый 3,5-литровый 379-сильный двигатель.

Все силовые установки работают с 8-скоростной автоматической КП и полноприводной системой. Добавим, что стоимость самой максимальной комплектации Ultimate составляет 6 150 000 рублей.