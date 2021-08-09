ГИБДД РФ перечислила штрафы за доработанную акустику в автомобиле в 2021 году

Как известно, в России проходят рейды, целью которых является легализовать все изменения в автомобилях, не предусмотренные конструкцией машины и производителем.
Это же касается и доработанной акустики, а точнее установленных в ней дополнительных динамиков и усилителей.
Все дополнительные доработки должны быть испытаны в специальной лаборатории и зарегистрированы официально.
В случае, если этого не сделать грозит штраф в размере 500 рублей и 5 000 рублей при повторной остановке, но плюс к этому автомобилист рискует еще лишится прав сроком на 1-3 месяца.
Кроме этого, незарегистрированный официально тюнинг может быть основанием для снятия автомобиля с регистрации и изъятия СТС.
Чтобы этого избежать владельцы машин с тюнингом должны устранить в течение 10 дней нарушение и предоставить свой автомобиль в отделение ГИБДД по месту регистрации.