«Авито Авто» назвали автомобили, которые меняют владельцев чаще других

В России провели исследование, в ходе которого стало известно, какие автомобили меняют владельцев чаще других.

Для этого были проанализированы данные о владельцах в ПТС. Оказалось, что более 4 собственников имеют автомобили марок Lada, которые заняли долю в общих продажах за 5 месяцев этого года 29,2%.

Среди моделей лидируют Lada Priora, Lada 114 Samara и Lada 110, а вот у «семерок» и «девяток» сменивших 4 и более владельцев доля оказалась меньше.

Как отметил специалист, российские модели имеют большой показатель владельцев из-за того, что они эксплуатируются по 20 и более лет, с другой стороны они популярны и за счет низкой цены, что особенно привлекает начинающих водителей.

Что касается иномарок, то 4 и более владельцев у автомобилей Toyota, Volkswagen и Nissan, а среди моделей попавших в ТОП-10 помимо Лад оказались Ford Focus и Volkswagen Passat, расположившихся на четвертой и десятой строчке рейтинга.

Еще среди автомобилей с 4 и более владельцами были упомянуты Opel Astra, Mazda3, Mitsubishi Lancer IX и Chevrolet Lacetti.