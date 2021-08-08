Константин Епанешников пояснил, почему при движении автомобиль уводит в сторону

Автомобильный эксперт рассказал, почему иногда автомобиль может уходить в сторону во время движения, отметив, что факторов для такого поведения огромное количество.

Среди простых и более явных причин, почему при движении автомобиль уводит в сторону, директор по сервису и запчастям “Авилон Volkswagen” Константин Епанешников, назвал обычный уклон дороги, сделанный для стекания воды в случае дождя.

То есть дорожное покрытие может быть причиной того, что машину уводит в левую или правую сторону. Неисправная ходовая часть тоже может быть причиной такого явления, так как изношенные элементы способны менять углы установки колес и нарушать сход-развал автомобиля.

Еще одной причиной эксперт называет проблемы с электронным ассистентом, который может быть либо неправильно настроенным, либо вовсе не исправным.

Однако в этом случае речь идет о тех автомобилях, где предлагается система удержания в полосе, в том числе и те, что помогают удерживать машину в занимаемой полосе при сильном боковом ветре или уклоне дороги.

Источник: агентство Прайм.