Новые китайские автомобили на российском рынке продают небольшими объемами, при этом одной из компаний все-таки удалось добиться определенного успеха.

Китайский автомобиль впервые вошел в ТОП-25 бестселлеров на авторынке РФ, о чем сообщили в агентстве «Автостат».

Аналитики уточняют, что речь идет о кроссовере Geely Coolray, который завоевал звание самого продаваемого китайского автомобиля и оказался в ТОП-25 российских бестселлеров по итогам июля.

Его объемы продаж в прошлом месяце составили 1 387 проданных экземпляров, что на 30% выше результатов прошлого года.

Geely Coolray появился в продаже в России весной прошлого года. Он представлен на рынке в трех комплектациях по цене от 1 376 990 рублей.