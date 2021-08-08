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Haval показал первые изображения салона нового флагманского кроссовера Monster

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Китайская компания скоро представит свой новый флагманский кроссовер, изображения которого она распространила в сети.

Ранее производитель публиковал фото внешности новинки, а теперь Haval показал первые изображения салона нового флагманского кроссовера Monster.

Новинка, как уже известно, создается на платформе L.E.M.O.N, которая является собственной разработкой автопроизводителя, заявляющего, что модульная платформа обеспечивает уменьшенную массу, повышенный комфорт и меньший расход топлива.

Haval показал первые изображения салона нового флагманского кроссовера Monster

Длина кроссовера составит 4 870 мм, а расстояние между осями будет 2 800 мм. В Китае автомобиль будет представлен с турированным 1,5-литровым двигателем мощностью 184 л.с.

Чуть позже для модели заявлены гибридные модификации. Все подробности о новинке будут раскрыты позднее в этом месяце, когда запланирована ее официальная премьера.

Haval показал первые изображения салона нового флагманского кроссовера Monster

 

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