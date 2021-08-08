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Volkswagen в сентябре покажет предсерийный электрический кросс-купе ID.5

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Немецкая компания анонсировала появление в модельной линейке нового кроссовера, который войдет в семейство ID и будет оснащен полностью электрической силовой установкой.

Volkswagen в сентябре на автосалоне в Мюнхене покажет предсерийный электрический кросс-купе с названием ID.5, причем покажут его в спортивной модификации GTX.

Уже известно, что мощность установки в таком электрокаре составит 300 л.с. Силовая установка будет представлена двумя электромоторами, обеспечивающими машине полный привод. Запас хода составит около 500 км.

Volkswagen в сентябре покажет предсерийный электрический кросс-купе ID.5

Динамические характеристики пока не известны. При этом стоит отметить, что новинка по сути будет более современной и стильной версией модели ID.4, которая получит купеобразный кузов и спортивный аэродинамический обвес.

Серийная сборка кросс-купе ID.5 стартует в следующем году, и тогда же он станет доступен для заказа.

Volkswagen в сентябре покажет предсерийный электрический кросс-купе ID.5

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