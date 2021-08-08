Volkswagen в сентябре покажет предсерийный электрический кросс-купе ID.5

Немецкая компания анонсировала появление в модельной линейке нового кроссовера, который войдет в семейство ID и будет оснащен полностью электрической силовой установкой.

Volkswagen в сентябре на автосалоне в Мюнхене покажет предсерийный электрический кросс-купе с названием ID.5, причем покажут его в спортивной модификации GTX.

Уже известно, что мощность установки в таком электрокаре составит 300 л.с. Силовая установка будет представлена двумя электромоторами, обеспечивающими машине полный привод. Запас хода составит около 500 км.

Динамические характеристики пока не известны. При этом стоит отметить, что новинка по сути будет более современной и стильной версией модели ID.4, которая получит купеобразный кузов и спортивный аэродинамический обвес.

Серийная сборка кросс-купе ID.5 стартует в следующем году, и тогда же он станет доступен для заказа.