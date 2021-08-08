Как придать своему автомобилю индивидуальность?

Роберт Кийосаки однажды сказал, что «Если вы не имеете бренда, то вы заурядность». Смысл этой фразы в том, что заурядность теряется в толпе, не привлекает внимания, не формирует в окружающих никаких чувств.

Современный мир характеризуется массовым потреблением и массовой культурой. На рынке тысячи одинаковых продуктов и чтобы привлечь внимание, нужно выделиться из толпы – стать брендом.

Бренд формируют у людей совершенно четкие мнения и ощущения. Что люди думают, вспоминая о бренде Apple? Высочайшее качество и удобство, элитарность и престиж. За эти качества пользователи готовы переплачивать многократно.

Аналогично люди пытаются выделиться из толпы, привлечь к себе внимание и повысить свою ценность в глазах окружающих. Некоторые люди делают татуировки, другие тратят огромные деньги на модную одежду.

Автомобиль тоже может быть брендом, при грамотном подходе и оформлении. Студия стайлинга и тюнинга, официальный сайт https://southart.com.ua/, поможет превратить вашу машину со всеми вытекающими приятными и полезными последствиями.

Как превратить автомобиль в бренд

Первое, что приходит в голову – перекрасить или что-то нарисовать на кузове. Но что будет, если концепция дизайна окажется неудачной? Окраска – это прошлый век и архаизм. Современные технологии предлагают намного более удобные, гибкие и эффективные способы изменения стиля и тюнинга автомобилей.

Профессиональные самоклеящиеся автомобильные пленки 3M обладают рядом уникальных свойств.

Выпускаются в широчайшим спектре цветов и оттенков.

Обладают защитными качествами.

На пленку можно нанести любой рисунок как устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды.

Самое главное, пленку 3M можно в любой момент отклеить без каких-либо повреждений для поверхности кузова. Продвинутые люди ищут уникальный стиль, а мудрые говорят, что важнее иметь возможность в любой момент избавиться от стиля, если он окажется не эффективен.

Не только уникальный образ, но защита

Выпускаются специальные пленки, которые наклеиваются на окна и защищают находящихся в салоне водителя и пассажиров, отделку от жаркого летнего солнца и убийственных ультрафиолетовых лучей. Антивандальная пленка защищает от взлома салона.

При езде в сложных условиях рекомендуется использовать антигравийную пленку, которая надежно защитит фабричную отделку автомобиля от неизбежных на дороге царапин от песка, повреждений от вылетающего из-под колес гравия, от дождя и снега, которые в современном мире содержат изрядное количество агрессивных химических компонентов.

Защитная пленка позволяет не только изменить стиль и образ автомобиля, но и надолго продлевает срок службы, экономит владельцу деньги на ремонтах кузова и салона.