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Skoda сообщила о появлении в своих автомобилях «Яндекс.Карт» и «Навигатора»

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Пресс-служба российского офиса чешской марки сообщила о нововведениях, которые появились в автомобилях с августа.
Как стало известно, в моделях бренда Skoda теперь есть мультимедийная система, в которой стали доступны приложения «Яндекс.Карты» и «Навигатор».

Их, как отмечается, можно использовать непосредственно на экране мультимедийной системы. Чтобы получить доступ к приложениям, предлагается оформить подписку Яндекс Плюс.

При наличии такой подписки обновление системы будет происходить автоматически, а сами приложения «Яндекс.Карт» или «Навигатора» будут бесплатными.

Среди доступных приложений в навигаторе назвали 2GIS, Google Карты, Waze и др. Кроме этого, предлагаются и штатные навигации мультимедийных систем Amundsen и Columbus.

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