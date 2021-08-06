Skoda сообщила о появлении в своих автомобилях «Яндекс.Карт» и «Навигатора»

Пресс-служба российского офиса чешской марки сообщила о нововведениях, которые появились в автомобилях с августа.

Как стало известно, в моделях бренда Skoda теперь есть мультимедийная система, в которой стали доступны приложения «Яндекс.Карты» и «Навигатор».

Их, как отмечается, можно использовать непосредственно на экране мультимедийной системы. Чтобы получить доступ к приложениям, предлагается оформить подписку Яндекс Плюс.

При наличии такой подписки обновление системы будет происходить автоматически, а сами приложения «Яндекс.Карт» или «Навигатора» будут бесплатными.

Среди доступных приложений в навигаторе назвали 2GIS, Google Карты, Waze и др. Кроме этого, предлагаются и штатные навигации мультимедийных систем Amundsen и Columbus.