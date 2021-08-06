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КамАЗ приступил к выпуску деталей для люксовых автомобилей Aurus

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Камский автомобильный завод начал выпускать детали, предназначенные для автомобилей марки Aurus, о чем сообщила пресс-служба предприятия.
На заводе организовали производства блока цилиндров, головки блоков и опорные плиты для двигателей. То есть КамАЗ является поставщиком деталей двигателей для автомобилей люксовой марки.

Отмечается, что на данном этапе речь идет об отработке технологии изготовления, а значит компоненты выпускают поштучно и опытно-промышленным методом.

Полноценное производство планируется запустить только в 2022 году.

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