КамАЗ приступил к выпуску деталей для люксовых автомобилей Aurus

Камский автомобильный завод начал выпускать детали, предназначенные для автомобилей марки Aurus, о чем сообщила пресс-служба предприятия.

На заводе организовали производства блока цилиндров, головки блоков и опорные плиты для двигателей. То есть КамАЗ является поставщиком деталей двигателей для автомобилей люксовой марки.

Отмечается, что на данном этапе речь идет об отработке технологии изготовления, а значит компоненты выпускают поштучно и опытно-промышленным методом.

Полноценное производство планируется запустить только в 2022 году.