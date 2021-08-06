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Компания Skoda до конца 2021 года представит новый бюджетный седан Slavia

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В чешской компании официально анонсировали новый недорогой седан, который создавался для развивающихся стран.
Компания Skoda до конца 2021 года представит новый бюджетный седан с названием Slavia, причем первым рынком, где он появится, станет Индия.

Впрочем, там же и будет организовано его производство. Тестирование новинки проводится уже давно, а первые тестовые прототипы были замечены еще весной этого года.

Об автомобиле пока известно немного. Например, достоверно известно об использовании в нем платформы MQB-A0.

Длина седана составит 4 480 мм, а расстояние между осями будет 2 651 мм. В моторной гамме предложат турбированые установки объемом 1,0 и 1,5 литра. Их мощность, работая в паре с шестискоростной механикой или автоматом, или роботизированной КП, составит 115 и 150 л.с. соответственно.

Стоит отметить, что новинка призвана дополнить линейку марки, а не заменить один из автомобилей. Серийное производство седана планируется начать в следующем году, тогда как презентация состоится в конце 2021 года.

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