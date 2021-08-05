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За 30 лет Mitsubishi продала на рынке РФ свыше 1 млн автомобилей

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Компания Mitsubishi сообщила о новом достижении на российском рынке.
Как стало известно, за 30 лет присутствия в стране автопроизводитель реализовал уже более 1 млн своих автомобилей.

Mitsubishi Motors появилась в стране в 1991 году, когда была еще небольшим импортером. В результате компания стала одним из лидеров автомобильного рынка.

Сейчас автомобили марки собирают на российском предприятии. В частности, на заводе под Калугой осуществляется сборка моделей Outlander и Pajero Sport, которые являются самыми популярными на рынке среди других моделей.

Что касается дилерской сети, то в ней присутствует 110 действующих центров, половина из которых уже переоформлена в соответствии с новым глобальным дизайном.

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