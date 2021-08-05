Емкость автомобильного рынка за шесть месяцев этого года увеличилась, в том числе и за счет роста средней стоимости новой машины.

В 1 полугодии жители РФ потратили на новые автомобили 1,5 трлн рублей, что оказалось на 54% больше, чем в прошлом году, сообщают аналитики «Автостат».

Как отметили специалисты, положительная динамика наблюдалась за счет роста автомобильного рынка и средневзвешенной стоимости машин.

Объемы реализации авто выросли на 36%, а средняя цена – на 12,5%.

Из общей суммы 1 трлн 064 млрд рублей пришлось на модели массового сегмента, а этот показатель увеличился на 49%.

При этом на премиальные машины было потрачено 467 млрд рублей, что на 64% больше.