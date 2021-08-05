Главная » Новости

В 1 полугодии жители РФ потратили на новые автомобили 1,5 трлн рублей

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Емкость автомобильного рынка за шесть месяцев этого года увеличилась, в том числе и за счет роста средней стоимости новой машины.
В 1 полугодии жители РФ потратили на новые автомобили 1,5 трлн рублей, что оказалось на 54% больше, чем в прошлом году, сообщают аналитики «Автостат».

Как отметили специалисты, положительная динамика наблюдалась за счет роста автомобильного рынка и средневзвешенной стоимости машин.

Объемы реализации авто выросли на 36%, а средняя цена – на 12,5%.

Из общей суммы 1 трлн 064 млрд рублей пришлось на модели массового сегмента, а этот показатель увеличился на 49%.

При этом на премиальные машины было потрачено 467 млрд рублей, что на 64% больше.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика