Обновленный Niva Bronto уже доступен для заказа с конца прошлого месяца, при этом стоимость не была объявлена.

Однако благодаря одному из официальных дилеров, опубликовавших фото обновленного внедорожника, стала известна стоимость LADA Niva Bronto в версии Prestige.

Как сообщает паблик «Лада центр Череповец», обновленная LADA Niva Bronto в версии Prestige обойдется в 953 900 рублей, при этом напомним, что модель доступна еще в исполнении Luxe.

В последней заявлены обычные металлические бамперы, рейлинги. 15-дюймовые колесные диски, а также расширители колесных арок.

В более дорогой комплектации внедорожник предлагают с оригинальной радиаторной решеткой, массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, противотуманные фарами, а также пластиковыми накладками на колесные арки.

Стоит отметить, что у внедорожника в этом исполнении можно заказать дополнительное оборудование типа световой панели на крышу, а цветовой гамме заявлен специальный вариант окраса кузова «Камуфляж».

Создан Niva Bronto на базе максимальной оснащенной версии Niva Legend с кондиционером, а также подогревом сидений и зеркал.

В салоне модели установили новую панель приборов, более комфортные сидения, улучшили шумо- и виброизоляцию, а также во внедорожнике отмечается наличие системы «Эра Глонасс».