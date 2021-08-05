Главная » Новости

Компания Hyundai выпустила новый минивэн Custo для китайского рынка

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В Китае скоро станет доступен для покупки новый минивэн от компании Hyundai, который назвали в честь известно исследователя океана Жака-Ива Кусто.
Новинка была создана совместно с китайскими специалистами предприятия Beijing Hyundai. Автомобиль Custo создан в стиле кроссовера Tucson, а его длина почти достигает 5 метров.

Он выйдет на рынок в семиместной модификации и роскошной версии с шестиместным салоном, но последняя поступит в продажу позднее.

В салоне новинки предложат вертикальный экран мультимедийной системы, мультифункциональный руль и полностью цифровую панель приборов. В линейке двигателей будет две бензиновых установки объемом 1,5 и 2,0 литра. Первая имеет мощность 170 л.с., а вторая – 236 л.с.

Среди трансмиссий будет только 8-скоростной автомат, работающий только с переднеприводной системой.

О стоимости нового минивэна компания обещает объявить позднее, но было отмечено, что этот автомобиль за пределы китайского рынка не выберется.

Компания Hyundai выпустила новый минивэн Custo для китайского рынка Компания Hyundai выпустила новый минивэн Custo для китайского рынка Компания Hyundai выпустила новый минивэн Custo для китайского рынка Компания Hyundai выпустила новый минивэн Custo для китайского рынка Компания Hyundai выпустила новый минивэн Custo для китайского рынка Компания Hyundai выпустила новый минивэн Custo для китайского рынка

hyundai Hyundai Custo
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика