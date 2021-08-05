Компания Hyundai выпустила новый минивэн Custo для китайского рынка

В Китае скоро станет доступен для покупки новый минивэн от компании Hyundai, который назвали в честь известно исследователя океана Жака-Ива Кусто.

Новинка была создана совместно с китайскими специалистами предприятия Beijing Hyundai. Автомобиль Custo создан в стиле кроссовера Tucson, а его длина почти достигает 5 метров.

Он выйдет на рынок в семиместной модификации и роскошной версии с шестиместным салоном, но последняя поступит в продажу позднее.

В салоне новинки предложат вертикальный экран мультимедийной системы, мультифункциональный руль и полностью цифровую панель приборов. В линейке двигателей будет две бензиновых установки объемом 1,5 и 2,0 литра. Первая имеет мощность 170 л.с., а вторая – 236 л.с.

Среди трансмиссий будет только 8-скоростной автомат, работающий только с переднеприводной системой.

О стоимости нового минивэна компания обещает объявить позднее, но было отмечено, что этот автомобиль за пределы китайского рынка не выберется.