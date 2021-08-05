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Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья

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Всего планируется сделать 8 экземпляров эксклюзивной версии модели Morgan Plus 4.
Обычный Morgan Plus 4 был доработан специалистами компании совместно с Rally Raid UK, и в результате была создана версия с названием Plus Four CX-T.

Стоит отметить, что четвертое поколение автомобиля базируется на новой платформе CX-Generation, а новая модификация была создана с целью демонстрации ее возможностей.

Внедорожный вариант отличается композитной крышей, двумя запасными колесами на смонтированной грузовой стойке, наличием ящика с инструментами Zarges, дополнительной оптики на крыше, а также 11-литровых контейнером Rotopax и водонепроницаемых чемоданов.

Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья

Кроме этого, в машине доработали подвеску, сделали защиту днища и установили сделанную на заказ выхлопную систему. Двигатель в автомобиле остался прежним.

То есть в движение он приводится двухлитровым 255-сильным мотором с показателем крутящего момента 400 Нм. Среди трансмиссии выступает 8-ступенчатый автомат. Один экземпляр модели обойдется покупателю в 17,3 млн рублей в эквиваленте.

Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья Morgan и Rally Raid UK выпустили родстер Morgan Plus 4 для бездорожья

Morgan P Morgan Plus 4
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